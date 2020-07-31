البحرية الأمريكية تسخر من مجسم حاملة الطائرات للحرس الثوري الإيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يوليه 2020

الخليج 365 ـ متابعات

سخرت البحرية الأمريكية من مجسم حاملة الطائرات الأميركية التي صنعتها إيران واستعملتها في مناورات عسكرية في مضيق هرمز.



البحرية الأمريكية نشرت صورة على إنستغرام للمجسم مرفوقة بتعليق " إيران شيدت سفينة لتكون هدفا"، "إنهم خبراء في ذلك".

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وحظيت تدوينة البحرية الأمريكية بأكثر من 75 ألف إعجاب وأكثر من 200 تعليق.

وكان الحرس الثوري صنع مجسما لحاملة طائرات أميركية من طراز "نيميتز" واستعملها في مناوراته في مضيق هرمز كهدف لهجمات صاروخية.

وهبطت قوات إيرانية خاصة بالحبال من مروحية إلى المجسم، وفتحت مدافع مضادة للطائرات نيرانها على طائرة مسيرة، بالقرب من مدينة بندر عباس الساحلية.

وكانت البحرية الأميركية وصفت المناروات الإيرانية التي شملت مهاجمة وتفجير مجسم لحاملة طائرات في مياه الخليج بـ "المتهورة وغير المسؤولة"، مؤكدة في الوقت ذاته أن التدريبات لم تعرقل حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية.