شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. وفاة ثاني طبيب غلابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يوليه 2020 Advertisements الخليج 365 ـ متابعات خيمت حالة من الحزن على محافظة الدقهلية في مصر عقب وفاة الدكتور علي المرسي الملقب بـ"طبيب الغلابة" بفيروس كورونا المستجد "كوفيد_19".

وفارق الحياة طبيب الغلابة الجديد بعد وفاة الدكتور محمد مشالي الملقب أيضا بنفس اللقب، حيث أصيب الدكتور المرسي بفيروس كورونا منذ أسبوعين نتيجة مخالطته حالة بمستشفى "المنزلة". وكان المرسي طبيب نساء وتوليد بمستشفى المنزلة وله مواقف إنسانية سواء بالمستشفى أو العيادة الخاصة به مع مرضاه حيث كان يرفض أخذ أموال من أي مريضة ظروفها المالية لا تسمح ويذهب إلى أي مريضة متعثرة ماديا إلى منزلها للكشف عليها دون أجر.

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