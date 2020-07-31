مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى الكويت السبت.. والهجرة تنشر أماكن تحليل PCR بمحافظات الصعيد

كتب: ضياء السقا

أعلنت شركة مصر للطيران، استئناف رحلاتها المنتظمة المباشرة بين القاهرة والكويت، غدا السبت، بمعدل 15 رحلة أسبوعيا، بعد توقف دام لقرابة أربعة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في ضوء الخطة التي وضعتها الشركة لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم، بعد فترة توقف استمرت أكثر من ثلاثة أشهر.

ومن المقرر أن تُسير الشركة رحلتين يوميًا إلى الكويت، ما عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع بواقع ثلاث رحلات.

وفيما يخص الإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر إلى دولة الكويت، طالبت مصر للطيران المسافرين على رحلاتها إلى دولة الكويت ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية صادر من أحد المعامل المعتمدة في مصر خلال 96 ساعة قبل السفر من القاهرة حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة ،بالإضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التي تتطلبها السلطات بدولة الكويت عند الوصول وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا.

من جانبها، نشرت وزارة الهجرة المصرية، أسماء المعامل المعتمدة لإجراء تحليل PCR في منطقة الصعيد تمهيدا لعودة العمالة:

(أسوان - حميات أسوان)

(الأقصر - حميات الأقصر٢)

(قنا - حميات قنا)

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(سوهاج – أخميم)

(أسيوط - صدر أسيوط)

(المنيا - حميات المنيا)

(جراحات – سمالوط)

(بني سويف - جامعة بني سويف - المعامل المشتركة)

(الوادي الجديد - الخارجة العام، الداخلة العام)

(الفيوم - الفيوم العام).