شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: الرئيس السيسى منح الشباب فرص لم يتوقعها أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المرشح أحمد دياب، عن حزب مستقبل وطن بانتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على ايمانه التام ودعمه الكامل للشباب، وحرصه على أن يتصدروا المشهد السياسى، مؤكدا أن الفرص التى أتيحت للشباب فى عهد الرئيس السيسى كثيرة ولم يكن يتوقعها أحد، وأن هذا الاهتمام خلق حالة جديدة ستساهم فى تشكيل وعى الشباب على نحو أفضل.

كما ووجه دياب الشكر لكلا من المستشار عبد الراق رئيس حزب مستقبل وطن والنائب الأول للحزب النائب أشرف رشاد والأمين العام للحزب والأمانة المركزية، موضحا أنه بالتبعية حرص حزب مستقبل وطن على اتبع نفس النهج، من خلال حرص الأمانة المركزية للحزب وكافة قياداته على دعم رؤية الرئيس وخطة الدولة للاهتمام ولتركيز على الشباب.

وأشار دياب، إلى ضرورة العمل على وضع وتنفيذ خطة متكاملة لتطوير الملف الرياضى المصرى من خلال الاهتمام بالتعليم الرياضى، وتطوير مراكز الشباب، وطرح العديد من الفرص للاستثمار الرياضى، والاستفادة من المزايا التى اتاحها قانون الاستثمار الرياضى الصادر فى 2017، والذى أتاح فرص عظيمة لهذه الصناعة، تمثلت فى تطوير البنية التحتية لها.

وعبر دياب عن سعادته بتجربة خوض انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا انها فرصة للدفع بالمزيد من الشباب فى تلك المؤسسة، موجها الشكر لكل من دعموه فى الانتخابات سواء من رموز المجتمع الرياضى، وشباب محافظة الجيزة الذى أعلنوا تأييدهم من خلال أمناء الشباب على مستوى 21 مركز بالمحافظة.

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جدير بالذكر أن أحمد دياب، هو أبرز الوجوه الجديدة التى دفع حزب مستقبل وطن لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقررة فى شهر أغسطس المقبل، وهو امين مساعد امانة شئون الرياضة والثقافة والفنون بحزب مستقبل وطن، ويخوض الانتخابات على المقعد الفردى برقم 5 رمز قناة السويس.



المرشح أحمد دياب