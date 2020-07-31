تفاصيل توزيع لـ1063 إصابة جديدة بكورونا.. 628 حالة في فاس والبيضاء وطنجة

كشفت معطيات وزارة الصحة بخصوص الحالة الوبائية المعلقة بفيروس كورونا، عن تسجيل 1063 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 340 بجهة الدار البيضاء سطات (144 بالدار البيضاء فقط).

وبجهة طنجة تطوان، سجلت 259 حالة، من بينها 215 حالة في طنجة، ثم 297 بجهة فاس مكناس، منها 269 بفاس، وبجهة مراكش آسفي سجلت 74 حالة، منها 62 في مراكش، ثم 42 حالة بجهة العاصمة.

وسجلت 30 حالة بجهة خنيفرة بني ملال، و14 حالة بدرعة تافلالت، و6 حالات بجهة سوس، وحالة واحدة بالهة الشرقية، بينما لم تسجل أي حالة جديدة بجات الداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1063 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 24322 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وقالت وزارة الصحة في التصريح الصحافي اليومي، حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، إن الرقم الجديد يؤكد النسق العالي لانتشار الفيروس بين المواطنين.

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وتم استبعاد 20 ألف و107 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجموع الحالات المستبعدة مليون و228 ألف و43 حالة.

وسجلت 347 حال تعاف جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 17 ألف و658، بنسبة تعافي تناهز 78 بالمائة.

وتم تسجيل سبح حالات وفاة جديدة، ليصل المجموع 353 حالة وفاة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.