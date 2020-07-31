يوم العيد..انقطاع التيار الكهربائي يخرج ساكنة جماعة فيفي للإحتجاج

احتج العشرات من ساكنة جماعة فيفي اليوم الجمعة، في إقليم شفشاون، أمام مقر قيادتهم بسبب استمرار مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ فإن الساكنة محرومون من الكهرباء، منذ مدة، لكن عيد الأضحى زاد من تعميق مشكلتهم، على اعتبار أن الأضاحي مهددة بالتعفن مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة، إذا لم يتم وضعها في الثلاجة.
وطالبت الساكنة من رئيس الجماعة، والسلطات المحلية بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حلول معقولة لمشكلاتهم.
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