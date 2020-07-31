عضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي: صالح رفض لقاء المشري بالرباط

كشفت مصادر من المجلس الأعلى للدولة الليبي، عن تعثر لقاء كان يتوقع أن يجمع طرفي النزاع الليبي هذا الأسبوع، في العاصمة المغربية الرباط.

وفي ذات السياق، قال محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، إن عقيلة صالح، رئيس البرلمان، رفض لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال زيارته للمغرب، واصفا رفض صالح بأنه “يشير لعدم شفافية الرغبة في الحل”.

وأوضح معزب، في حوار له مع وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، أنه كانت هناك فرصة في المغرب لكي يلتقي صالح بالشريك الأساسي في العملية السياسية وهو رئيس المجلس الأعلى للدولة، إلا أن صالح أضاع هذه الفرصة بتقديم الأعذار والاشتراطات الواهية، حسب قوله.

وتابع بقوله أن من يريد أن يقدم حلا للأزمة، لابد أن يكون متحليا بالجدية والمعقولية، أما تقديم مبادرات ترضي أطراف دون أخرى، فهي دوران في حلقة مفرغة لن تؤدي إلى نتيجة.

يشار إلى أنه بداية الأسبوع الجاري، حل عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي بالرباط بدعوة من رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، وحل خالد المشري رئيس مجلس الدولة الليبي في نفس الوقت بالرباط بدعوة من رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، للتباحث حول الأزمة الليبية.

واستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج متصر بوريطة، على انفراد، كلا من صالح والمشري، وأجرى مدة صحافية مشتركة مع كل منهما.