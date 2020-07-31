الاتحاد الأوروبي يوقع عقد شراء 300 مليون عقار لكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حجز الاتحاد الأوروبي 300 مليون جرعة من عقار تعمل مجموعة "سانوفي" الفرنسيّة على إنتاجه، بحسب ما أعلن اليوم، الجمعة.

وقال بيان صادر عن المفوضية الأوروبيّة إنها تواصل "مناقشات مكثفة" مع مجموعات أخرى تعمل على إنتاج لقاح مماثل.

ووفقًا لبروكسل، فإنّ العقد مع "سانوفي" سيوفّر الفرصة "لكل الدول الأعضاء لشراء اللقاح"، فقد أتاحت المفاوضات بين المفوضية و"سانوفي" التوصل إلى اتفاق يضع إطارًا لشراء 300 مليون جرعة في حال تمّ إنتاج لقاح "مأمون وفعال".

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنّه "برغم عدم معرفتنا اليوم أي لقاح سيكون الأكثر فاعلية في نهاية المطاف، فإنّ أوروبا تستثمر في محفظة متنوعة من اللقاحات الواعدة، وتستند إلى أنماط تكنولوجية مختلفة. إنّ ذلك يزيد حظوظنا في الحصول سريعًا على علاج فعّال في مواجهة الفيروس".

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وقبل ساعات من ذلك، أعلنت "سانوفي" ومختبر "غلاكسو سميث كلاين" البريطاني أنّهما سيتلقيان 2,1 مليار دولار من الولايات المتحدة لتطوير لقاحهما المشترك التجريبي ضدّ كوفيد-19. وسيتم تسليم 100 مليون جرعة من اللقاح حال إنتاجه.

ورحبت الحكومة الفرنسية بإعلان المفوضية الأوروبية، الذي "يتيح لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي طلب اللقاح بشروط تفضيلية حالما يأتي اللقاح بأدلة وافية حول فاعليته وغياب العوارض الجانبية".

وفي منتصف حزيران/يونيو الماضي، نشرت المفوضية الأوروبية "إستراتيجية لقاحات". وتهدف خطة العمل إلى توقيع "عقود شراء مسبقة" مع منتجي اللقاحات، بتمويل من أداة التمويل الطارئ (نحو 2,4 مليار يورو) والتي أنشئت خلال الأزمة.

والهدف هو "توفير إنتاج كاف للقاحات في الاتحاد الأوروبي" و"إمدادات كافية للدول الأعضاء".