شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: «أيساياس» إعصار من الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل
أعلن المركز الأمريكي للأعاصير أن العاصفة الاستوائية "أيساياس" اشتدت وتحولت إلى إعصار من الدرجة الأولى، مفيداً أن الإعصار متوجه حالياً إلى أرخبيل الباهاماس وولاية فلوريدا بجنوب شرقي الولايات المتحدة.
وأفاد المركز أن الإعصار يرافقه رياح سرعتها القصوى 130 كلم في الساعة، متوقعاً أن يشتد الإعصار في الساعات الـ 48 المقبلة.
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