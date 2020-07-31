شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات وتتراجع بالجزائر والان نبدء بالتفاصيل

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, وهي أعلى حصيلة إصابات منذ تفشي الوباء في البلاد, مما رفع اجمالي عدد الإصابات إلى 24609 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 70 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4741, فيما سُجلت 1888 حالة شفاء جديدة, مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 87434 حالة, مشيرة إلى ان عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 32434 , منهم 454 في العناية المركزة.

فيما سجلت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية تراجعا في عدد الأصابات الجديدة بتسجيل 563 حالة اصابة جديدة و10 حالات وفاة اضافية.

وحسب اللجنة العلمية لمتابعة وباء كوفيد-١٩، بلغت الحصيلة الاجمالية 30394 إصابة و 1210 حالات وفاة، بالمقابل تم تسجيل 455 حالة شفاء خلال 24 ساعة، ليرتفع اجمالي حالات التعافي الى 20537 حالة، كما يتواجد 65 مصابا في العناية المركزة.