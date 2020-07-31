مصر تسجل 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة



أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر تسجيل 401 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة مقابل 409 إصابات و37 وفاة يوم الأربعاء.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 93757 حالة من ضمنهم 38236 حالة تم شفاؤها، و 4774 حالة وفاة".

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس آذار إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس بما في ذلك حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو حزيران. وأعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تمديد ساعات العمل في المقاهي والمطاعم من العاشرة مساء إلى منتصف الليل مع السماح بزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50 بالمئة اعتبارا من 26 يوليو تموز.



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