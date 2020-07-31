نائب: تحديد موعد الانتخابات المبكرة في العراق خطوة ذكية

اعتبر النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الجمعة، أن تحديد موعد الانتخابات المبكرة في العراق خطوة ذكية.

وقال المسعودي في حديث لـ الخليج 365، إن "تحديد الكاظمي موعد اجراء الانتخابات سيجعل الأحزاب والشباب كما يتجهون إلى السياسة بدل الشارع"، واصفاً اياها "خطوه ذكية لكن هل تنجح".

واعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، عن تحديد السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لاجراء الانتخابات المبكرة.