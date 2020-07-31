اعتبر النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الجمعة، أن تحديد موعد الانتخابات المبكرة في العراق خطوة ذكية.
وقال المسعودي في حديث لـ الخليج 365، إن "تحديد الكاظمي موعد اجراء الانتخابات سيجعل الأحزاب والشباب كما يتجهون إلى السياسة بدل الشارع"، واصفاً اياها "خطوه ذكية لكن هل تنجح".
واعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، عن تحديد السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لاجراء الانتخابات المبكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: تحديد موعد الانتخابات المبكرة في العراق خطوة ذكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.