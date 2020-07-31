درجال يتعهد بحل الاجراءات الادارية للاعبين المحترفين

رياضة 2020-07-31 | 20:22 425 مشاهدة تعهد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، بحل جميع الاجراءات الادارية المتعلقة باستدعاء اللاعبين المحترفين للمنتخب الوطني لكرة القدم. وقال درجال في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" انه "تواصلنا مع الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة بشأن موضوع اللاعبين المغتربين، كوننا ندرك جيدا اهمية مستقبل كل رياضي عراقي وحاجة المنتخبات الوطنية لخدماته".



واضاف "سنعمل على حل جميع الامور الخاصة بالإجراءات الادارية قدر تعلق الامر بنا، بعد عطلة عيد الاضحى المبارك ولن ندخر جهداً في ابداء المساعدة خدمة للرياضة ولأبنائها داخل وخارج العراق".

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