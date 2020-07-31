الامم المتحدة: مستعدون لتقديم الدعم لضمان انتخابات حرة ونزيهة في العراق

رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، الجمعة، بتحديد موعد الانتخابات المبكرة في البلاد، مؤكدة أنها مستعدة لتقديم الدعم والمشورة لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
وقالت البعثة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نرحب بدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى انتخابات مبكرة تجري في 6 حزيران2021"، معتبرة أن "الانتخابات المبكرة تلبي مطلباً شعبياً رئيسياً على طريق تحقيق المزيد من الاستقرار والديمقراطية في العراق".
من جانبها، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت إن "إجراء انتخابات ذات مصداقية وحرة ونزيهة وشاملة بشكل صحيح يمكن أن يعيد تنشيط النظام السياسي ويبني ثقة الجمهور، ويمنح الشعب صوتاً ويحقق تطلعاتهم إلى تمثيل سياسي أفضل".
واعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، عن تحديد السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لاجراء الانتخابات المبكرة.
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