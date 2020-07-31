ترامب يتوعد باستخدام 'قوة هجومية بالغة' ضد محتجي بورتلاند

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن الضباط الاتحاديين سيردون "بقوة هجومية بالغة" على المحتجين في بورتلاند إذا اقتضت الضرورة.
وأضاف ترامب للصحفيين في بداية اجتماع مع الرابطة الوطنية لوكالات الشرطة في البيت الأبيض: "إذا لم ينته الأمر سنفعل أمرا قويا جدا... لا خيار لدينا".
وأثير جدل واسع النطاق قبل أيام بشأن قرار إدارة ترامب إرسال القوات الفدرالية إلى بورتلاند، بعد ورود تقارير عن تنفيذ هذه القوات اعتقالات تعسفية واستخدامها الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وأعرب كبار المسؤولين المحليين، وعلى رأسهم عمدة المدينة الديمقراطي تيد ويلر، عن تضامنهم مع المحتجين، مطالبين إدارة ترامب بالتوقف عن "احتلال" مدينتهم.
وأثير جدل واسع النطاق قبل أيام بشأن قرار إدارة ترامب إرسال القوات الفدرالية إلى بورتلاند، بعد ورود تقارير عن تنفيذ هذه القوات اعتقالات تعسفية واستخدامها الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وأعرب كبار المسؤولين المحليين، وعلى رأسهم عمدة المدينة الديمقراطي تيد ويلر، عن تضامنهم مع المحتجين، مطالبين إدارة ترامب بالتوقف عن "احتلال" مدينتهم.
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