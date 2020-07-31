تحديد موعد الانتخابات المبكرة في العراق

اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، عن تحديد السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لاجراء الانتخابات المبكرة.



وقال الكاظمي في كلمة متلفزة تابعتها الخليج 365، "شكلنا منذ اليوم الاول لجنة لتذليل العقبات امام مفوضية الانتخابات".

وأضاف "سعينا بدون كلل للعمل على ورقة إصلاح شاملة من شأنها إعادة إحياء الاقتصاد العراقي وحل الأزمات"، معلناً "تحديد السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لاجراء الانتخابات المبكرة".



