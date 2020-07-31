هاكرز يستهدفون تويتر عبر 'التصيد الاحتيالي'

وأضافت الشركة، أن القراصنة استخدموا بيانات اعتماد موظفين للوصول إلى 130 حسابا، ووصلوا بشكل مباشر إلى 36 رسالة، وتمكنوا من تنزيل بيانات تويتر من سبعة حسابات.

وكان أحد الحسابات التي تم الوصول إليها من خلال الرسائل المباشرة، هو حساب "مسؤول منتخب" في هولندا.



وتمكن المهاجمون، من عرض المعلومات الشخصية بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف.

واستهدف القراصنة مؤخرا شخصيات مؤثرة مثل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس، ومؤسس شركة تسلا إيلون ماسك، والمنافس الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، ومغني الراب كاني ويست، ورئيس أمازون جيف بيزوس.