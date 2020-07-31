هاكرز يستهدفون تويتر عبر 'التصيد الاحتيالي'

ذكرت شركة تويتر أن قراصنة استهدفوا عددا من الحسابات بهجوم تصيد احتيالي عبر الهاتف، مما سمح لهم بتنفيذ اختراق واسع النطاق في 15 يونيو الماضي.
وكان أحد الحسابات التي تم الوصول إليها من خلال الرسائل المباشرة، هو حساب "مسؤول منتخب" في هولندا.
وتمكن المهاجمون، من عرض المعلومات الشخصية بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف.
واستهدف القراصنة مؤخرا شخصيات مؤثرة مثل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس، ومؤسس شركة تسلا إيلون ماسك، والمنافس الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، ومغني الراب كاني ويست، ورئيس أمازون جيف بيزوس.
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