محافظ بغداد: بناء مدارس جديدة وستجهز قبل بداية العام الدراسي

أكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، الجمعة، بناء مدارس جديدة ستكون جاهزة قبل بداية العام الدراسي.
وقال العطا في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "المحافظة تعمل على إعادة تأهيل مدارس قديمة متلكئة منذ العام 2013، فضلاً عن تحقيق نسب إنجاز في بناء مدارس جديدة، ومن المؤمل الانتهاء من أعمال البناء قبل بداية العام الدراسي الجديد".
وأضاف أن "هناك نقصاً كبيراً في عدد المدارس ببغداد"، مبيناً أن "المحافظة بحاجة إلى مئات المدارس لسد الزخم الحاصل على المدارس، لاسيما أن هناك مدارس تستقبل وجبتين، صباحية ومسائية، ما أثر في المسيرة التربوية بالسلب، وتسبب بالضغط على الملاك التربوي".
وأشار العطا إلى أنه "وعلى الرغم من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، إلا أن إنشاء المدارس يعدُّ من أولويات المحافظة"، لافتاً إلى أن "المحافظة لديها مشروع الـ150 مدرسة، حيث تعاقدت على 127 منها، والتعاقد جار على الباقي".
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