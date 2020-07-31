شكرا لقرائتكم خبر خالد بن سلمان لليمنيين: أدعوكم للالتزام بآلية تسريع اتفاق الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستقبل الأمير خالد بن سلمان، في الرياض رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، وأعضاء هيئة رئاسة المجلس، ومستشاري الرئيس اليمني، ودعا إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه»، مؤكدا أن «تجاوبهم كان إدراكا منهم بالمسؤولية الوطنية التي نستشعرها ونثمنها لهم».
وقدم أعضاء الوفد اليمني «الشكر والتقدير لقيادة المملكة على ما توليه من عناية واهتمام باليمن ودعم لحكومته الشرعية والشعب اليمني».
على صعيد متصل، رحبت الأمم المتحدة بالدور الحاسم للمملكة في تنشيط وتفعيل اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الافتراضي: «إن الأمم المتحدة ترحب بالتوافق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للتحرك نحو تنفيذ اتفاق الرياض، الذي سيكون خطوة مهمة تجاه الحل السلمي للصراع في اليمن».
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان على جهود تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال بومبيو «نأمل أن تواصل جميع الأطراف العمل من أجل يمن موحد ومزدهر ومستقر، ونثني على حكومة الجمهورية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لموافقتهما على المضي قدما باتفاق الرياض، ونحث على تنفيذه السريع لبناء سلام دائم».
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