كتائب الموت الحوثية تغتال عيد اليمنيين

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ولقي عدد من عناصر الميليشيات الحوثية مصرعهم وجرح آخرون، وسط فرار جماعي للناجين، أثناء إحباط القوات اليمنية المشتركة عملية إرهابية شرق الجاح بمحافظة الحديدة.
من جهة اخرى أفرجت ميليشيات الحوثي عن ستة أشخاص من الطائفة البهائية بعد سنوات من اعتقالهم والحكم على زعيمهم بالإعدام ومصادرة ممتلكات هذه الأقلية، وهو ما كان قد قوبل بتنديد أممي ودولي واسع.
وقالت مصادر إعلامية إن البهائيين الستة المفرج عنهم غادروا صنعاء على الفور على متن طائرة أممية بموجب شروط الحوثيين لإتمام صفقة الإفراج عنهم، التي توسط لها مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، ولم يتم الكشف عن واجهتهم.
على صعيد آخر دعا الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، جميع المواطنين إلى وقف التحشيد الإعلامي، والسعي لتوحيد الصفوف ودعم خطوات تنفيذ اتفاق الرياض والاصطفاف خلف الحكومة الجديدة في مواجهة محاولات الحوثيين تحويل اليمن إلى وكر للتطرف الايراني.
مشاهدات يمنية
- منظمات حقوقية وناشطون ينددون بإلاجراءات الحوثية خلال عيد الأضحى المبارك.
- عودة مقاتل حوثي إلى قريته بسنحان بعد ثلاث سنوات من تشييع جثمانه من قبل الميليشيات.
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