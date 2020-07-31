شكرا لقرائتكم خبر كتائب الموت الحوثية تغتال عيد اليمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل اليمنيون أول أيام عيد الأضحى المبارك بقصف إرهابي على المدنيين والأحياء السكنية، شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران على الأحياء السكنية بالحديدة ولحج، مما أدى إلى مقتل 30 مدنيا.

ولقي عدد من عناصر الميليشيات الحوثية مصرعهم وجرح آخرون، وسط فرار جماعي للناجين، أثناء إحباط القوات اليمنية المشتركة عملية إرهابية شرق الجاح بمحافظة الحديدة.

من جهة اخرى أفرجت ميليشيات الحوثي عن ستة أشخاص من الطائفة البهائية بعد سنوات من اعتقالهم والحكم على زعيمهم بالإعدام ومصادرة ممتلكات هذه الأقلية، وهو ما كان قد قوبل بتنديد أممي ودولي واسع.

Advertisements

وقالت مصادر إعلامية إن البهائيين الستة المفرج عنهم غادروا صنعاء على الفور على متن طائرة أممية بموجب شروط الحوثيين لإتمام صفقة الإفراج عنهم، التي توسط لها مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، ولم يتم الكشف عن واجهتهم.

على صعيد آخر دعا الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، جميع المواطنين إلى وقف التحشيد الإعلامي، والسعي لتوحيد الصفوف ودعم خطوات تنفيذ اتفاق الرياض والاصطفاف خلف الحكومة الجديدة في مواجهة محاولات الحوثيين تحويل اليمن إلى وكر للتطرف الايراني.

مشاهدات يمنية