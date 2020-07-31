وليامز: العيد فرصة لإنهاء التشرذم بين الليبيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن أمنيتها أن يكون عيد الأضحى مناسبة لتغليب روابط الإخاء وإنهاء حالة التشرذم والاقتتال بين الليبيين. وأكدت وليامز في رسالة للشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نشرتها على صفحة البعثة الأممية بموقع تويتر، أنها تتقدم بأحر التهاني وأصدق التبريكات لكل أبناء الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنية أن تمثل هذه المناسبة فرصة لتغليب روابط الإخاء وإنهاء حالة التشرذم والاقتتال بين الليبيين، وأن تسود لغة المحبة والتسامح والوحدة فيما بينهم.

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