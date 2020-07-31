9 قتلى أفغان بعد سقوط صواريخ باكستانية

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وذكر بيان أن الهجمات وقعت على طول الحدود في مناطق سكنية في ولاية قندهار جنوبي البلاد، ولقي طفل حتفه إثر الهجوم.
وقال البيان إن رئيس أركان الجيش الأفغاني، محمد ياسين ضياء، أمر بنشر مزيد من الجنود في المنطقة «بأسلحة ثقيلة وخفيفة» للرد على أي هجمات عسكرية باكستانية أخرى.
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