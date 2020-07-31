9 قتلى أفغان بعد سقوط صواريخ باكستانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن أفغانستان «مستعدة تماما للرد» إذا كان هناك مزيد من الأعمال العسكرية الباكستانية على طول حدودها بعد الهجمات الصاروخية التي تتردد مزاعم بأن القوات الباكستانية شنتها وأسفرت عن مقتل تسعة مدنيين وإصابة 50 آخرين، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء.

وذكر بيان أن الهجمات وقعت على طول الحدود في مناطق سكنية في ولاية قندهار جنوبي البلاد، ولقي طفل حتفه إثر الهجوم.

وقال البيان إن رئيس أركان الجيش الأفغاني، محمد ياسين ضياء، أمر بنشر مزيد من الجنود في المنطقة «بأسلحة ثقيلة وخفيفة» للرد على أي هجمات عسكرية باكستانية أخرى.