اخبار العالم

9 قتلى أفغان بعد سقوط صواريخ باكستانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر 9 قتلى أفغان بعد سقوط صواريخ باكستانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن أفغانستان «مستعدة تماما للرد» إذا كان هناك مزيد من الأعمال العسكرية الباكستانية على طول حدودها بعد الهجمات الصاروخية التي تتردد مزاعم بأن القوات الباكستانية شنتها وأسفرت عن مقتل تسعة مدنيين وإصابة 50 آخرين، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء.

وذكر بيان أن الهجمات وقعت على طول الحدود في مناطق سكنية في ولاية قندهار جنوبي البلاد، ولقي طفل حتفه إثر الهجوم.

وقال البيان إن رئيس أركان الجيش الأفغاني، محمد ياسين ضياء، أمر بنشر مزيد من الجنود في المنطقة «بأسلحة ثقيلة وخفيفة» للرد على أي هجمات عسكرية باكستانية أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 9 قتلى أفغان بعد سقوط صواريخ باكستانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا