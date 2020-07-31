شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد الأوروبي يرفض استقبال الجزائريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي أن الجزائريين سيخضعون مجددا لحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي في أعقاب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر.
ووافق سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل على إعادة فرض القيود على المقيمين الجزائريين، وفقا للمصادر، ووقعت الدول الأعضاء على الخطوة أمس الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يرفض استقبال الجزائريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.