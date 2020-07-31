الاتحاد الأوروبي يرفض استقبال الجزائريين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيخضع الجزائريون مرة أخرى لحظر على السفر غير الأساسي إلى الاتحاد الأوروبي، وسط زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولة الواقعة بشمال أفريقيا. وأكد دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي أن الجزائريين سيخضعون مجددا لحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي في أعقاب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر. ووافق سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل على إعادة فرض القيود على المقيمين الجزائريين، وفقا للمصادر، ووقعت الدول الأعضاء على الخطوة أمس الأول.

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