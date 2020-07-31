العراق يعثر على صاروخ قبل إطلاقه في بغداد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر بيان عسكري عراقي أن القوات العراقية عثرت على صاروخ من نوع كاتيوشا معد للإطلاق في إحدى المناطق جنوبي بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أن «القوات الأمنية عثرت على صاروخ نوع كاتيوشا معد للإطلاق في منطقة جبور الشعارة ضمن قاطع الفوج الأول بالفرقة السادسة في بغداد»، وذكر البيان أنه تم» تفكيك الصاروخ ورفعه من قبل الجهد الهندسي».

يشار إلى أن العراق يشهد منذ مطلع العام الحالي هجمات صاروخية استهدفت قواعد عسكرية ينتشر فيها جنود أمريكيون والمنطقة الخضراء حيث تقع السفارة الأمريكية وسفارات أخرى ومقرات حكومية في بغداد، وذلك عقب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبومهدي المهندس في هجوم أمريكي قرب مطار بغداد.

ووجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، تحذيرا شديد اللهجة، إلى الجهات التي تطلق الصواريخ، مشيرا إلى أنها «مهددة لاستقرار العراق».