إيران تدفع تعويضات لأوكرانيا عن الطائرة المنكوبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أمس أن إيران مستعدة «من حيث المبدأ» لدفع تعويضات لأوكرانيا عن إسقاط الجيش الإيرانى لطائرة ركاب بطريق الخطأ.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية «إرنا» عن موسوي قوله «لقد وافقنا على ذلك من حيث المبدأ، لكن الأمر سيستغرق وقتا طويلا»، وأضاف أن الوقت المحدد لدفع التعويض لم يتحدد بعد، ولا تزال هناك مسائل فنية وقانونية عدة يتعين دراستها ومناقشتها.

ولقي 176 شخصا كانوا على متن طائرة من طراز بوينج 737 حتفهم بعد أن أسقطتها إيران عن طريق الخطأ، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف في الثامن من يناير، وسلمت إيران الصندوقين الأسودين المثبتين بالطائرة لفرنسا لمعرفة سبب الحادث.