طهران تمنع دخول الأجانب مع تزايد موجة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الحكومة الإيرانية أنه سيتم منع السياح الأجانب من دخول إيران ابتداء من اليوم، إثر الارتفاع المسجل أخيرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا. وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأنه لن يتم السماح بالتقدم للحصول على تأشيرة دخول إلا للأجانب الذين لديهم غرض محدد لدخول البلاد، مثل العمل، واعتبارا من اليوم، سيتعين عليهم تقديم شهادة باختبار بنتيجة سلبية لفيروس كورونا من مؤسسة معترف بها دوليا في بلادهم.

وذكرت وكالة أنباء «إسنا»، نقلا عن بيان صحفي صادر عن سلطات الهجرة أن شهادة الاختبار يجب أن تكون باللغة الإنجليزية، وألا يكون قد مر عليها أكثر من 96 ساعة. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 226 حالة وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد حالات الوفاة الحالي إلى 16569.

وسجلت إيران زيادة يومية بأكثر من 2600 إصابة جديدة، مما رفع عدد الإصابات المكتشفة حتى الآن إلى أكثر من 300 ألف إصابة. ويرجع تجدد الزيادة في الحالات إلى تخفيف القيود على التنقل في نهاية مايو.