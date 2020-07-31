طهران تمنع دخول الأجانب مع تزايد موجة كورونا

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وذكرت وكالة أنباء «إسنا»، نقلا عن بيان صحفي صادر عن سلطات الهجرة أن شهادة الاختبار يجب أن تكون باللغة الإنجليزية، وألا يكون قد مر عليها أكثر من 96 ساعة. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 226 حالة وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد حالات الوفاة الحالي إلى 16569.
وسجلت إيران زيادة يومية بأكثر من 2600 إصابة جديدة، مما رفع عدد الإصابات المكتشفة حتى الآن إلى أكثر من 300 ألف إصابة. ويرجع تجدد الزيادة في الحالات إلى تخفيف القيود على التنقل في نهاية مايو.
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