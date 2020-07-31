شكرا لقرائتكم خبر أسيلبورن: تركيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي خلال 20 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استبعد وزير خارجية لوكسمبورج، يان أسيلبورن، انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي خلال الـ15 أو الـ20 عاما المقبلة.

وقال أسيلبورن في تصريحات لصحيفة دي فيلت الألمانية الصادرة أمس «الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان في تركيا تمنعنا من التفكير حتى في مخيلتنا في انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. لا أتوقع انضمام تركيا إلى الاتحاد خلال الـ15 أو الـ20 عاما المقبلة».

وفي المقابل عارض أسيلبورن وقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، وقال «الانتخابات المحلية في العام الماضي أظهرت أن هناك حركة ديمقراطية كبيرة في البلد، يتعين علينا إعطاء هؤلاء الناس أملا».

وفي الخلاف المتعثر حول سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، دعا أسيلبورن إلى توزيع ملزم للاجئين داخل الاتحاد، وقال «من الضروري للغاية أن يتم توزيع اللاجئين مستقبلا وفقا لنظام حصص ملزم في الاتحاد الأوروبي. لا يجوز أن يستقبل اللاجئين ما يتراوح بين 4 و6 دول، بينما ترفع الدول الأخرى يدها عن المسؤولية عبر تعزيز الدعم المالي لإجراءات حماية الحدود. هذا التضامن المرن الذي يسمح للجميع بفعل ما يحلو لهم عبث. في النهاية لا يريد أحد استقبال المزيد من اللاجئين»، معربا عن تشاؤمه إزاء هذه المسألة.

يذكر أن المفاوضات بدأت منذ عام 2005 إلا أنها متجمدة حاليا.