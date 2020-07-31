خامنئي: انستيكس لعبة سخيفة

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وقال خامنئي للقناة التلفزيونية الحكومية «لا نثق في أي شخص ولا نأخذ وعوده على محمل الجد» فيما يتعلق بالآلية التي أسستها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
وكانت الدول الثلاث، التي شاركت أيضا في التفاوض بشأن الاتفاق النووي الإيراني قد أسست «انستيكس» بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، للحصول على منافع اقتصادية وتسهيل عمليات الدفع لإيران على الرغم من العقوبات الأمريكية، وقال خامنئي إن الانتظار الطويل لرؤية نتائج من انستيكس يلحق المزيد من الأضرار بالاقتصاد الإيراني. وكان الاتفاق النووي الإيراني المعروف باسم «خطة العمل المشتركة الشاملة» قد تم التفاوض بشأنه في عام 2015، لمنع البلاد من تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحب من الاتفاق في مايو 2018، وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران.
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