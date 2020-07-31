شكرا لقرائتكم إيلون ماسك منبهر: مخلوقات فضائية بنت الأهرامات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر الملياردير الأميركي ومؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك، تغريدة غريبة على حسابه الرسمي في تويتر بشأن الأهرامات المصرية وأحد أشهر ملوك الفراعنة، أثارت الكثير من الجدل في المواقع الاجتماعية.

وقال ماسك في تغريدته: "من الواضح أن كائنات فضائية بنت الأهرامات". ثم ما لبث أن تبعها بتغريدة أخرى أشعلت مواقع التواصل حيث قال فيها "الفرعون رمسيس الثاني كان كائنا فضائيا"، وأشار إليه باستخدام رمز تعبيري يظهر وجها يحمل نظارات سوداء، وهو نفس شكل الكائنات الفضائية، الذي يتم تسويقه.

وحصدت تغريدته آلاف التعليقات والإعجابات خلال ساعات من نشرها وأثارت جدلا كبيرا حول العالم من متابعيه ومن محبي الآثار الفرعونية المصرية.