البيت الأبيض "يندد" بإرجاء الانتخابات في هونغ كونغ

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واشنطن: ندد البيت الأبيض الجمعة بإرجاء الانتخابات التشريعية في هونغ كونغ بسبب الأزمة الوبائية، معتبراً أنّ هذا القرار يضعف "المسار الديموقراطي". وقالت المتحدثة كايلي ماكيناني "نندد بقرار حكومة هونغ كونغ إرجاء الانتخابات التشريعية عاماً". واعتبر البيت الأبيض أنّ هذا القرار "هو الأخير في لائحة طويلة من التعهدات التي لم تلتزم بها بكين التي كانت وعدت بالحكم الذاتي (في هونغ كونغ) واحترام حريات السكان".

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