شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى لحقوق الانسان": انتهاكات وتجاوزات نظام أردوغان تجاوزت المستوى المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الجواد أحمد ، رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان، إن تركيا تشهد هبوط سريع في منحنى حالة حقوق الإنسان، مضيفا أن حكومة أردوغان لم تتوقف عن الانتهاكات التي ارتكبتها بحق المواطنين الأتراك بل تجاوزت ذلك الى ارتكاب أبشع الجرائم بحق مواطني بلدان أخرى من خلال التدخلات التركية في تلك الدول .

وأضاف عبد الجواد أحمد، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن السلطات التركية تمارس قمع شديد ضد المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين، مشيرا الى أن نظام أردوغان قام منذ الانقلاب عليه بإغلاق ما يصل إلى 1419 منظمة كما وضع أكثر من 120 صحفيا في السجون، وفصل حوالي 160 ألف من عملهم منهم 1697 أكاديميا وأكثر من 6 آلاف كوادر جامعية.

وذكر عبد الجواد أحمد ، رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان، أن حكومة رجب طيب أردوغان ارتكبت انتهاكات خطيرة وغير مسبوقة لحقوق الإنسان سواء داخل تركيا أو خارجها، لافتا الى أن تركيا احتلت المرتبة الثانية من حيث انتهاك الحقوق، بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2018، بوجود 140 انتهاك في تركيا وارتفع انتهاك الحقوق بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.