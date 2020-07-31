هبوط أرضي في شارع السكة الجديدة بحي غرب أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

شهد شارع السكة الجديدة بمنطقة المجذوب بحي غرب مدينة أسيوط، اليوم الجمعة، هبوط أرضي، نتج عنه تعطل الحركة المرورية بالشارع.

تلقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إخطارًا من محمد بشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط، بورود بلاغ من أهالي شارع السكة الجديدة بمنطقة المجذوب، بهبوط أرضى.

وقال محمد بشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط، إنه جرى إبلاغ الحماية المدنية وشركة المياه والصرف الصحي والمرور، موضحا أنه جارى إصلاح الهبوط، مشيرًا إلى أن الهبوط لم ينتج عنه أي أضرار كما جرى إحاطة مكان الواقعة بطوق عازل حرصا على المارة.