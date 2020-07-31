غرق طفلين في مياه الترعة الإبراهيمية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:
لقيّ طفلان مصرعهما، اليوم الجمعة، غرقًا أثناء استحمامهما فى مياه الترعة الإبراهيمية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية في أسيوط.
تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، بورود بلاغ من الأهالي، بغرق طفلين في مياه الترعة الإبراهيمية بقرية بنى قرة دائرة المركز.
وأشارت التحريات الأولية إلى غرق "محمد.ص.ف" 10 سنوات، و"حسين.أ.ف" 8 سنوات.
وجرى إخطار الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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