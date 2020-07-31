الاتحاد الأوروبي يخصص 40 مليون يورو لعلاج كورونا بالبلازما

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - أ ش أ

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها ستقدم منحًا مالية للمؤسسات الأوروبية التي تجمع البلازما لعلاج فيروس كورونا.

وقالت المفوضية في بيان نشر على موقعها الالكتروني بنسخته الانجليزية: "دعت المفوضية الأوروبية اليوم أكثر من 200 مركز لجمع الدم في الاتحاد الأوروبي لتقديم طلب للحصول على تمويل لشراء معدات لتصفية البلازما، أي المعدات التي تسمح بأخذ البلازما من المتبرعين".

ومن جانبها، قالت ستيلا كيرياكيدس، مفوضة الصحة وسلامة الأغذية: "يمكن أن تكون البلازما علاجًا واعدًا لـ (كوفيد-19). مع التمويل الذي نقدمه اليوم، يمكننا أن نخطو خطوة أخرى في جمع البلازما وأدعو جميع أصحاب المصلحة المعنيين للاستفادة منه. سنواصل استكشاف جميع الخيارات الممكنة لدعم تطوير والوصول إلى علاجات آمنة وفعالة لـ (كوفيد-19) لحماية مواطنينا. يبقى هذا هدفنا الأساسي في الأسابيع والأشهر المقبلة".

Advertisements

ولفتت المفوضية إلى أنها تخصص 40 مليون يورو لهذا الغرض، مشيرة إلى أنه "سيتم تخصيص الأموال وفقًا لطلبات مراكز الدم لدول الاتحاد الأوروبي".

ويذكر أن الطلبات للحصول على تمويل لشراء أجهزة تصفية للبلازما سيتم قبولها خلال شهر واحد.

كما ذكرت أن فعالية العلاج بالبلازما لا تزال قيد الدراسة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك وفي الاتحاد الأوروبي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن النتائج الأولية للعلاج بواسطة البلازما تُعد واعدة.