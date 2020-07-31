صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد موقع حريق مسطاح السفن ويعد بتعويض المتضررين

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، موقع الحريق الذي نشب فجر اليوم، بمنطقة تصنيع مراكب الصيد أمام شارع الحجارى بالأنفوشي في نطاق حي الجمرك، "مسطاح السفن"، والذي تسبب في التهام عدد من مراكب الصيد وبعض الأكشاك الخشبية الموجودة على الشاطئ دون حدوث أية إصابات .

واستفسر المحافظ من أصحاب المراكب والأكشاك عن سبب الحريق والأضرار الواقعة عليهم جراء الحريق، مؤكدا لهم أن الجهات الأمنية اتخذت كافة الإجراءات وتم تحويل الأمر للنيابة العامة للوقوف على أسباب الحريق.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم العمل على تعويضهم فور انتهاء التحقيقات ، قائلا "أهم شيء سلامتكم وسلامة أبنائكم، وأي شيء آخر يعوض".

كانت غرفة عمليات حي الجمرك تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق هائل في مسطاح السفن، وانتقلت قيادات الحي وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق.