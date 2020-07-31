إيداع المُتهم بقتل أطفاله في المنيا بمستشفى الأمراض النفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:

أودعت نيابة مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، المُتهم بقتل أطفاله الـثلاثة بجوار شريط السكة الحديدية أمام قرية معصرة ملوي، مستشفى الأمراض النفسية وسط حراسة أمنية، وذلك عقب توقيع الكشف الطبي علي قواه العقلية.

وكانت النيابة العامة، استمعت إلى شقيق المتهم وزوجته و2 من جيرانه وباقي أولاد المتهم، حول الواقعة.

وجددت نيابة مركز ملوي، حبسه 15 يوما إضافية علي ذمة التحقيقات الأربعاء الماضي.

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وكانت أجهزة الأمن، ألقت القبض علي المتهم محمد على عبدالعليم، 50 عاما، سائق، مقيم بقرية معصرة ملوي، لإتهامه بإلقاء أطفاله الثلاثة: "خديجة 8 سنوات، ومنة 4 سنوات، وعمر 6 سنوات"، أمام قطار الصعيد، مساء الجمعة الماضي.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا، من الدكتور إسحاق إبراهيم مدير مستشفى ملوي العام بوصول 3 جثث هامدة لأطفال أشقاء، تم العثور عليهم علي شريط السكة الحديد في مركز ملوي.

انتقل اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية والمقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، إذ تبيّن قيام سائق يدعى "محمد علي" 50 عاما، مقيم بقرية معصرة ملوي التي تبعد عن المدينة بنحو 2 كيلو جنوبا بإتجاه مركز ديرمواس، بالتخلص من أطفاله الثلاثه بقتلهم بجوار شريط السكة الحديدية، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يعاني من مرض نفسي