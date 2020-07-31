منظمة الصحة العالمية تحذر من استمرار جائحة كورونا لعقود مقبلة

أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال اجتماع للجنة الطوارئ ،اليوم الجمعة، أن انتشار فيروس كورونا المستجد من الكوارث التي سيمتد أثرها لوقت طويل في المستقبل.

وجاءت تصريحاته أمام اجتماع للجنة الطوارئ في المنظمة وفقا لما جاء في نشرتها.

وأضاف تيدروس: "الجائحة هي أزمة

صحية تحدث مرة كل قرن، وتبعاتها ستظل محسوسة لعقود مقبلة".

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تحذيراً بشأن إمكانية تأثير فيروس كورونا على أعضاء أخرى غير الجهاز التنفسي وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

Advertisements

وقال رئيس الطوارئ الصحية للمنظمة

مايكل راين، إن كورونا "يسبب التهاباً في الرئتين، ولكن تبين أيضاً أن هذه العملية الالتهابية يمكن أن تمتد إلى نظام القلب والأوعية الدموية وإلى الدم والقلب والأعضاء الأخرى".

وأضاف راين، وفقاً لموقع السومرية، "نحن لا نعرف ما هو تأثيره على المدى الطويل"، مشدداً على عدم "تعريض النفس بصورة متهورة للمخاطر. إن المخاطر في الوقت الحاضر لا يمكن تحديدها بشكل واضح".