إيران تدعو العراق للإسراع في تنفيذ الاتفاقات بينهما

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي برهم صالح، إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين والعمل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي .

وقال: "كانت هناك على مر التاريخ آواصر راسخة بين شعبي البلدين حيث تتجلى أكثر في هذه المناسبات، وآمل مع تراجع تفشي مرض كورونا، أن يتمكن الناس والمسؤولون في البلدين من تبادل الزيارات".

ووصف زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران، بأنها "إيجابية وفرصة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

من جهته، أشاد صالح بدعم ومساعدة إيران للعراق في الحرب ضد كورونا، مشددا على ضرورة التعاون والتقارب والعمل على تطوير العلاقات وتنفيذ الاتفاقات بين البلدين.

وقال: "التنمية الشاملة للعلاقات والتعاون مع إيران مبدأ لا يمكن المساس به

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على صعيد السياسة الخارجية العراقية".

وتبادل الرئيسان التهاني بعيد الأضحى المبارك متمنيين للشعبين الرخاء والوحدة، خاصة في مجال مكافحة وباء كورونا المستجد.

وسجلت العراق ،اليوم الجمعة، ع 3346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وشفاء 1888 مصابا، وبذلك تتجاوز إصابات كورونا اليومية حاجز الثلاثة آلاف للمرة الأولى.

وتعتبر هذه الحصيلة الرقم الأعلى منذ دخول المرض إلى العراق.

وذكر بيان للوزارة "كما تم تسجيل 70 حالة وفاة و1888 حالة شفاء خلال ذات المدة"، أي خلال الـ24 ساعة الأخيرة.