موسكو تفتح مسارحها في 1 أغسطس بشروط

صرحت السلطات في العاصمة الروسية موسكو بفتح أبواب المسارح أمام الزوار بدءًا من 1 أغسطس المقبل بشرط أن تتسع القاعة في كل مسرح لـ50% من سعتها الكاملة.

أفاد بذلك مندوب الرئيس الروسي لشؤون التعاون الثقافي الدولي والمدير الفني للمسرح الموسيقي في موسكو ميخائيل شفيدكوي.

وقال في مؤتمر دولي عقد في وكالة "تاس" الروسية بعنوان "المتاحف والمسارح في عصر الأزمة" إن حكومة موسكو سمحت بافتتاح كل المسارح بدءا من 1 أغسطس المقبل".

وأعرب، ميخائيل شفيدكوي، عن أمله بأن يزداد عدد الحضور في المسارح بحلول سبتمبر المقبل

وتعود إبى سابق عهدها وكذلك متاحف موسكو إلى مجراها الطبيعي.

يذكر أن مؤسسات الثقافة الروسية كلها أغلقت في منتصف مارس الماضي جراء تفشي فيروس كورونا في روسيا والعالم. وبدأت السلطات الروسية في فتح أبواب المسارح منذ 16 يونيو الماضي مع شرط أن تبيع المسارح التذاكر إلكترونيا وتتقيد بإجراءات احترازية للحيلولة دون إصابة المشاهدين بفيروس كورونا.