البرتغال : مقتل شخص وإصابة العشرات بحادث قطار سريع

أفادت وسائل إعلام برتغالية، اليوم الجمعة، مقتل شخص واحد وأصيب 50 بحادث قطار سريع وسط البرتغال، وفقا لوكالة "رويترز".

ونجم الحادث عن اصطدام القطار السريع بآلة صيانة، اليوم الجمعة، بالقرب من مدينة قلمرية وسط البلاد.

وقال ناطق باسم قوات الإغاثة في المنطقة إن رجال الإسعاف والمطافئ وصلوا إلى مكان الحادث لتقييم الأضرار.

وكافح ما يزيد على 700 من رجال الإطفاء، يوم الأحد الماضي، لإطفاء حريق غابات ضخم في وسط البرتغال، لكن الرياح القوية تعرقل جهود إطفائه.

واندلع حريق الغابات في بلدية أوليروس، بعد ظهر أمس السبت، لكنه استمر وامتد الآن إلى بلدتين مجاورتين وأدى بالفعل إلى إصدار أوامر إخلاء للعديد من الناس

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كإجراء احترازي.ولقي رجل إطفاء عمره 21 عاما حتفه في حادث طريق مساء أمس أثناء مكافحة الحريق في حين أصيب ستة آخرون.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا في بيان "أود أن أرسل كلمة تضامن وتشجيع وشكر لرجال الإطفاء.. على العمل الذي يقومون به من أجل البرتغال ولنا جميعا".

وهذا الحريق صغير مقارنة بذلك الذي ضرب المنطقة في يونيو 2017 فأدى لمقتل 66 شخصًا وإصابة ما يزيد على 250.

