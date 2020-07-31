1525 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا

سجلت في إسبانيا ، اليوم الجمعة، أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، لليوم الثاني على التوالي، منذ رفع نظام الإغلاق الشامل في شهر يونيو.
وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الجمعة رصد 1525 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 1229 إصابة في اليوم السابق.
ويعود أكثر من 50% من الإصابات الجديدة إلى منطقتيأرجون (511 إصابة) ومدريد (372 إصابة).
وتتجاوز حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في إسبانيا عتبة الألف لليوم الثالث على التوالي.
وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في إسبانيا منذ بداية الجائحة إلى 288522 منها 28445 حالة وفاة.
وسجلت في البلاد حتى اليوم 412 بؤرة لتفشي كورونا يعود كثير منها
وسجلت إسبانيا ،يوم الخميس، 1229 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة إصابات يومية منذ رفع تدابير العزل الصحي في 21 يونيو الماضي.
وأعلنت السلطات الصحية الإسبانية أن حصيلة إصابات اليوم هي الثانية التي يتجاوز فيها عدد الحالات الألف بعد أمس الأربعاء.
وترتفع بذلك حصيلة الإصابات بالعدوى في البلاد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 285430.
وكانت السلطات في إسبانيا قد أغلقت العديد من أماكن الأنشطة الليلية، ووضعت حدود لسعتها الاستيعابية في محاولة لمنع حدوث تفشيات جديدة.
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