1.2 ألف وفاة جراء كورونا في الولايات المتحدة خلال يوم

سجلت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أكثر من ألف وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، لليوم الرابع على التوالي، وفقًا لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الخميس 30 يوليو 1233 وفاة

جديدة ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 1403 وفيات الأربعاء و1244 وفاة الثلاثاء و1076 وفاة الاثنين.

ورصدت في الولايات المتحدة خلال يوم أمس، حسب بيانات الجامعة، 67619 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، ما يمثل انخفاضًا مقارنة مع رقم اليوم السابق

(70776 إصابة).

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، بناء على إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز"، 4495224 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" منها 152075 حالة وفاة و1414155 حالة شفاء، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

وشهد عدد من الولايات الأمريكية في الآونة الأخيرة ارتفاعًا غير مسبوق في عدد الإصابات بالفيروس التاجي، وفي مقدمتها فلوريدا التي شهدت ثلاث قفزات قياسية في حصيلة المصابين على التوالي هذا الأسبوع.