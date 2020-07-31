مصرع شخص واختفاء آخرون خلال تدريبات مشاة البحرية الأمريكية

أدى وقوع حادث خلال تدريبات لمشاة البحرية الأمريكية قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا إلى مصرع عسكري على الأقل وإصابة اثنان وفقد ثمانية آخرين .

وأكدت قوة مشاة البحرية الأمريكية الأولى في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن الحادث وقع خلال تدريبات روتينية قبالة سواحل جزيرة سان كليمينتي جنوب كاليفورنيا بمدرعة برمائية كان على متنها 15 عنصرا في مشاة البحرية وبحار عسكري.

ولفت البيان إلى أن المصابين جراء الحادث نقلا إلى مستشفى وأحدهم في حالة حرجة، ووضع الثاني مستقر.

وتتواصل أعمال البحث عن العسكريين المفقودين على نطاق واسع باستخدام مدمرة وزورق تابع لخفر السواحل ومروحيات.

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قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تعتزم سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول

شهر مايو 2021.

وقال بومبيو، خلال جلسة استماع في الكونجرس ، يوم الخميس:"لقد قلصنا حجم قواتنا هناك بمقدار النصف، ونعتزم مواصلة تقليصها... لقد عقدنا اتفاقا. سنسحب قواتنا من هناك. أعتقد أن هذا سيحدث بحلول شهر مايو من العام المقبل".

وأيد مايك بومبيو ، وزير الخارجية الأمريكي ، اليوم الخميس، قرار شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرا أن الانتقال السلمي الذي يعيشه هذا البلد يمثل "فرصة تاريخية".