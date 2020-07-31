هجوم إرهابي يستهدف مركزا تجاريا في ألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، إصابة 11 شخصا جراء هجوم إرهابي استهدف مركزا تجاريا في العاصمة الألمانية برلين.

وأوضحت الشرطة الألمانية أن الهجوم استهدف فرع مصرف يقع في المركز التجاري في منطقة كرويتسبيرج.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الشرطة أن العملية الأمنية لا تزال مستمرة، وأن الهجوم تم تنفيذه بهدف السرقة، وليس واضحا تماما ما إذا وقع

داخل المركز التجاري أو بالقرب منه.

ورفض المصدر تأكيد تقارير سابقة عن استخدام المهاجمين لغاز مسيل للدموع.

وتستبعد السلطات فرضية أن يكون الهجوم عملا إرهابيا.

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وكتب ترامب على حساب في "تويتر" يوم الخميس: "تدفع ألمانيا لروسيا مليارات الدولارات سنويا مقابل الطاقة، ونحن يجب علينا حماية ألمانيا من

روسيا. من أي نوع هذا العمل؟".

وتابع الرئيس الأمريكي في هذا الشأن قائلا: "علاوة على ذلك، تأخرت ألمانيا كثيرا عن دفع حصتها البالغة 2٪ تجاه الناتو. لذا فإننا نسحب بعض القوات من ألمانيا!".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر في وقت سابق، أن نحو 12 ألف جندي أمريكي سيتم سحبهم من ألمانيا، مشيرا إلى أن معظمهم (6.4 ألف) سيعودون إلى بلادهم، وسيتم إعادة نشر الباقي في دول الناتو بأوروبا، بما في ذلك إيطاليا وبلجيكا.