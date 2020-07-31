كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية": جائحة كورونا سيمتد أثرها لعقود مقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، من الكوارث التي سيمتد أثرها لوقت طويل في المستقبل.

وجاءت تصريحاته أمام اجتماع للجنة الطوارئ في المنظمة وفقا لما جاء في نشرتها.

وأضاف تيدروس: "الجائحة هي أزمة صحية تحدث مرة كل قرن، وتبعاتها ستظل محسوسة لعقود مقبلة".