كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وفاة ثانية جراء تسمم غذائي جماعي في الأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر طبي في الأردن، اليوم الجمعة، عن تسجيل وفاة ثانية جراء التسمم الغذائي الجماعي في منطقة البقعة.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، في وقت سابق، عن وفاة طفل عمره 5 سنوات متأثرا بحالة التسمم الغذائي في البقعة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 800 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان، يوم الأربعاء الماضي، إن الفحوصات المخبرية أثبتت وجود جرثومتي انتيركوكس فيكالس، وكامبيلوباكتر في الوجبات التي تناولها المصابون.

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