كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير كوري جنوبي يتعهد بدعم جهود توسيع التبادل مع الشمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد وزير الوحدة الجديد في كوريا الجنوبية لي إن يونغ، اليوم الجمعة بتقديم الدعم اللازم لمنظمات الإغاثة في جهودها لتوسيع التبادل والتعاون عبر الحدود مع كوريا الشمالية.

صرح الوزير بذلك أثناء اجتماع مع مسؤولي المجلس الكوري للمنظمات غير الحكومية للتعاون مع كوريا الشمالية، وهي مجموعة شاملة تضم 55 منظمة غير حكومية، وتم إنشاؤها لتسهيل التعاون بين المنظمات غير الحكومية لمساعدة كوريا الشمالية.

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وأكد أن وزارته ستنضم إلى أنشطة الجماعات المدنية من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي.

وعبر لي عن تطلعه إلى أن تتمكن الوزارة بالتواصل مع المجلس من استئناف التبادل الإنساني والتعاون مع كوريا الشمالية، مشددا على أن الوزارة ستحترم الجماعات المدنية قدر الإمكان، إذا كانت تسعى إلى السير في الطريق نحو التبادل والتعاون مع كوريا الشمالية.

وقد وافقت الوزارة أمس الخميس على خطة منظمة إغاثة كورية جنوبية لإرسال اللوازم الطبية ضد فيروس كورونا بقيمة ما يقرب من 800 مليون وون (667 ألف دولار أمريكي) إلى كوريا الشمالية.