كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر العثور على جثة مغني راب أوكراني في بطرسبورج الروسية مقطعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الشرطة في مدينة سان بطرسبورج الروسية زوجة مغني الراب الأوكراني المعروف باسم أندي كارترايت بعد العثور على جثته مقطعة داخل شقة وسط المدينة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة عن مصدر في أجهزة الأمن تأكيده اعتقال مارينا كوخال، قرينة المغني الراحل الذي اسمه الحقيقي ألكسندر يوشكو، للاشتباه بأنها قتلت زوجها.

وعثرت الشرطة على الجثة المقطعة للمغني البالغ من العمر 31 عاما مساء الخميس الماضي داخل شقة في شارع نيفسكي وسط بطرسبورج، وكانت أجزاء منها موضوعة في خمسة أكياس بلاستيكية.

وعثرت الشرطة في الشقة أيضا على منشار وحوض غسيل ولوحة تقطيع استخدمت لتقطيع الجثة.

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وكانت زوجة المغني (وهي من مواليد عام 1984) داخل الشقة أيضا، واعترفت بأنها قامت بتقطيع جثة زوجها.

وادعت المرأة أن المغني توفى قبل أربعة أيام جراء تعاطي جرعة مفرطة من المخدرات، وقررت التخلص من جثته بغية حماية "ذكراه المجيدة" ومنع الإضرار بسمعته.

لكن وسائل إعلام أفادت لاحقا بأن الفحوصات الأولية لدم القتيل لم تكشف وجود أي مواد مخدرة فيه.

وأكدت لجنة التحقيقات في بيان لها أن التحقيقات مستمرة في القضية التي أحدثت صدى واسعا في روسيا، بغية الكشف عن كافة ملابسات الحادث المروع.