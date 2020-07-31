كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: الإمارات تمكنت من إحراز تقدم في مكافحة وباء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، إن نتائج التدابير الوقائية التي اتبعتها الدولة منذ انطلاق الجائحة، وفرت ظروفاً أكثر مرونة وأريحية لأفراد المجتمع للاحتفال والتعبير عن فرحتهم بحلول عيد الأضحى المبارك، على أن الإجراءات الاحترازية مستمرة ولن تزول إلا بزوال الفيروس، ذلك أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية قصوى ولا يمكن التساهل فيها.

وأكدت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الجمعة، أن الإمارات تمكنت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، من إحراز تقدم في مكافحة الوباء ساهم في عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها، وساعد في تخفيف القيود على حركة أفراد المجتمع، وبالتالي صنع مساحة أكبر للفرح يمكن للجمهور استثمارها دون التجاوز على التعليمات المتخذة لضمان الصحة العامة، واستقرار الوضع الوبائي.

وقالت : وليبقى عيدنا فرحة، فإن الواجب الوطني يفرض علينا الالتزام بالتدابير، والابتعاد عن التجمعات الكبيرة بين العائلات، حرصاً على صحة أفرادها وتحديداً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر عرضة للإصابة، والحفاظ على وسائل الوقاية، وبالتالي عدم تشكيل ضغط على أبطال خط الدفاع الأول الذين يعملون من أجل فرحتنا.

واختتمت "الاتحاد" افتتاحيتها برفع التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين بحلول عيد الأضحى، ضارعة إلى الله أن يعيده على الإنسانية جمعاء وقد تخلصت من هذا الوباء في ظل الجهود التي تقودها دول ومنها الإمارات للوصول إلى لقاح خلال الفترة المقبلة