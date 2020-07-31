كتب هاني نصر العربي في الجمعة 31 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حصيلة إصابات كورونا اليومية في العراق تتجاوز الـ3 آلاف للمرة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في العراق، اليوم الجمعة، عن تجاوز إصابات كورونا اليومية حاجز الثلاثة آلاف للمرة الأولى بتسجيل 3346 إصابة جديدة، مؤكدة شفاء 1888 مصابا.

وتعتبر هذه الحصيلة الرقم الأعلى منذ دخول المرض إلى العراق، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

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وذكر بيان للوزارة "كما تم تسجيل 70 حالة وفاة و1888 حالة شفاء خلال ذات المدة"، أي خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الخميس، تسجيل 2963 إصابة، و68 وفاة بفيروس كورونا.

وبلغ مجموع الإصابات في العراق 124609 إصابة، والوفيات 4741، بينما وصلت حالات الشفاء إلى 87434.